Quattro bambini muoiono nell'incendio di un appartamento a Londra

Tragico incendio a Sutton, sobborgo a sud di Londra, capitale del Regno Unito. Quattro bambini sono morti nel rogo divampato in un'abitazione. Lo riportano i media britannici. Circa 60 vigili del fuoco e otto mezzi sono intervenuti ieri sera a Collingwood Road per domare le fiamme. L'incendio, secondo quanto riportato dai media e dalle forze di polizia, ha interessato tutto il piano terra della proprietà. Ancora da accertare le cause e le dinamiche della tragedia. "È un incidente che ci lascia una profonda tristezza. I miei pensieri vanno alla famiglia e agli amici dei bambini che hanno subito una perdita così devastante e tragica", ha dichiarato il responsabile dei vigili del fuoco di Londra, Andy Roe.

