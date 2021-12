Quasi 30mila contagi: bollettino, altro aumento-choc. Omicron e Natale, verso il disastro (Di venerdì 17 dicembre 2021) Quando stiamo ormai per entrare nella settimana di Natale, la situazione epidemiologica dell'Italia continua a peggiorare in maniera preoccupante, soprattutto per quanto riguarda l'aumento costante dei nuovi casi di Covid che si è registrato per tutta la settimana. Il bollettino di oggi, venerdì 17 dicembre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 28.632 contagiati, 14.457 guariti e 120 morti a fronte di 669.160 tamponi analizzati. Il tasso di positività è schizzato ancora una volta verso l'alto: è al 4,3 per cento, +0,6 rispetto a ieri. Di questo passo le festività natalizie rischiano di diventare un incubo dal punto di vista del Covid. Tra l'altro già da lunedì 20 dicembre si sveglieranno in zona gialla Liguria, Marche, Veneto e la provincia autonoma di Trento. Il rischio ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Quando stiamo ormai per entrare nella settimana di, la situazione epidemiologica dell'Italia continua a peggiorare in maniera preoccupante, soprattutto per quanto riguarda l'costante dei nuovi casi di Covid che si è registrato per tutta la settimana. Ildi oggi, venerdì 17 dicembre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 28.632ati, 14.457 guariti e 120 morti a fronte di 669.160 tamponi analizzati. Il tasso di positività è schizzato ancora una voltal'alto: è al 4,3 per cento, +0,6 rispetto a ieri. Di questo passo le festività natalizie rischiano di diventare un incubo dal punto di vista del Covid. Tra l'già da lunedì 20 dicembre si sveglieranno in zona gialla Liguria, Marche, Veneto e la provincia autonoma di Trento. Il rischio ...

TRIESTE_news : Pandemia, nascite in picchiata: quasi 30mila in meno in Italia - - CatelliRossella : Libano: crisi, un dollaro è pari a quasi 30mila lire - Medio Oriente - ANSA - transnazionale : Libano: crisi, un dollaro è pari a quasi 30mila lire #spaziotransnazionale informa - poponessi : Libano: crisi, un dollaro è pari a quasi 30mila lire - GiulioTerzi : Libano: crisi, un dollaro è pari a quasi 30mila lire -

Ultime Notizie dalla rete : Quasi 30mila Desio: vince 30mila euro giocando a 10eLotto ... a Desio, ha vinto 30mila euro. La giocata fortunata è arrivata con 10eLotto. Lo riferisce l'... riferendo che nello stesso concorso sono stati distribuiti in Italia quasi 22,8 milioni in tutta Italia, ...

Enel, sede di Milano ottiene livello 'platinum' per certificazione WELL Buildng ... sociali e di governance (ESG), estendendo i vantaggi di WELL su larga scala a quasi 30mila impiegati in 547 sedi in Italia, Perù e Brasile. Con WELL, Enel stabilisce un alto livello di leadership ...

Libano: crisi, un dollaro è pari a quasi 30mila lire ANSA Nuova Europa Sanità, Agenas: necessari 17mila infermieri per le terapie intensive e subintensive ROMA - "Ci vogliono almeno 17.130 infermieri per le terapie intensive e subintensive negli ospedali, da poco più di 27mila a quasi 34mila per l'assistenza territoriale ed è anche necessario tenere con ...

Enel, sede di Milano ottiene livello "platinum" per certificazione WELL Buildng

