Quanti fantini ha quel cavallo di viale Mazzini?

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Rai, via libera ai direttori di genere scontro sulla chiusura dei Tgr notte La Stampa, pagina 33, di Michela Tamburrino. Previsioni rispettate per quanto riguarda la nomina dei Direttori di genere proposte dall’ad Rai Carlo Fuortes e ratificate dal Cda di ieri in trasferta a Milano presieduto dalla Presidente Rai Marinella Soldi. Un passaggio cruciale perché nel nuovo modello organizzativo le Direzioni di genere prendono il posto dile di rete, secondo una suddivisione di competenze per argomento a regime già in estate. Dunque, alla Direzione Prime Time (intrattenimento serale), Stefano Coletta, attuale direttore di Rai1; alla Direzione Day Time Antonio Di Bella. Per la direzione cultura ed educational Silvia Calandrelli, direttrice di Rai Cultura; alla Direzione Documentari si insedia Fabrizio Zappi, vicedirettore di Rai Fiction; la direzione fiction va alla ...