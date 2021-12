Quant' è pericoloso il cannibalismo tribale dei Tory inglesi

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Si ribella il palazzo, si ribellano gli elettori, si ribellano gli alleati che alleati, nel Partito conservatore britannico, in fondo non lo sono mai: Boris Johnson è in mezzo a una di quelle tempeste che fanno bella e brutale la politica inglese. Ieri si è votato a una suppletiva nel North Shropshire, Midlands occidentali, feudo conservatore assediato dai liberaldemocratici che negli ultimi giorni hanno speso più parole per convincere i laburisti a votare loro che a fare campagna contro i. C’è qualcuno che dice che i conservatori stanno facendo un po’ di canvassing per il Labour, per spezzettare il voto dell’opposizione e conservare il seggio. Da Westminster s’è guardato a questa elezione come a un referendum sul premier, cosa che accade ormai sempre, perché poi alla fine questo si vuole sapere: è ancora forte Boris Johnson? Quel che stupisce – e forse non ...