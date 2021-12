Putiferio nella notte al Gf Vip | Soleil dimentica Alex proprio con lui e Miriana si sente male Ecco cos’è successo

Leggi su cityroma

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Al Gf Vip non è mai ora di dormire e anche ierii gieffini hanno deciso di fare baldoria cantando, ballando e facendosi anche una spaghettata notturna. Unaall’insegna del romanticismo con l’ormai coppia stabile Manuel e Lulù sempre più belli e complici insieme, ma anche GianMaria e Sophi che si sono scambiati baci di fuoco. Ma la vera sopresa di questabrava al Gf Vip è stato un incontro molto ravvicinato tra Biagio e Solei. La vippona, orfana diBelli è davvero in crisi per questa prematura “dipartita” e sta pensando di abbandonare la casa. Non sipiù accettata edi aver perso il suo punto di riferimento e la persona di cui si era o almeno si credeva innamorata.puntata di stasera infatti,dovrà ...