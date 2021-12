Puglia, vaccini: terza dose, superato il milione di somministrazioni Campagna anti corona virus, ne dà notizia la Regione (Di venerdì 17 dicembre 2021) Decollano le terze dosi in Puglia. A rilevarlo sono i report della Fondazione Gimbe (il tasso è salito dal 43,2 al 62,8 in una settimana) e della Regione, che oggi annuncia il superamento della soglia di un milione di iniezioni booster contro il Covid-19. La copertura vaccinale è superiore «alla media nazionale -fanno sapere da Bari- sia per la fascia 5-11 anni iniziata ieri in scuole e centri di cura (0.6 per cento contro lo 0,4% italiano)». Inoltre i numeri dicono che la terra degli ulivi è seconda in Italia «per percentuale di copertura per le dosi pediatriche, sia per le prime dosi (88 per cento), che per le seconde (82 per cento) e terze dosi (28 per cento). Area metropolitana di Bari Nella sola giornata di ieri superate le 15mila dosi, mentre negli ultimi sette giorni sono stati «inoculati 91.329 vaccini, in gran ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 17 dicembre 2021) Decollano le terze dosi in. A rilevarlo sono i report della Fondazione Gimbe (il tasso è salito dal 43,2 al 62,8 in una settimana) e della, che oggi annuncia il superamento della soglia di undi iniezioni booster contro il Covid-19. La copertura vaccinale è superiore «alla media nazionale -fanno sapere da Bari- sia per la fascia 5-11 anni iniziata ieri in scuole e centri di cura (0.6 per cento contro lo 0,4% italiano)». Inoltre i numeri dicono che la terra degli ulivi è seconda in Italia «per percentuale di copertura per le dosi pediatriche, sia per le prime dosi (88 per cento), che per le seconde (82 per cento) e terze dosi (28 per cento). Area metropolitana di Bari Nella sola giornata di ieri superate le 15mila dosi, mentre negli ultimi sette giorni sono stati «inoculati 91.329, in gran ...

