Psg | Leonardo | «Champions? Non è un’ossessione | sicuramente arriverà»

(Di venerdì 17 dicembre 2021), direttore sportivo del Psg, ha parlato delle possibilità della formazione parigina di vincere laLeague, ds del Psg, ha parlato della situazioneLeague nel corso di una conferenza all’Università della Sorbona. DICHIARAZIONI – «Quando guardi la nostra rosa, sai che puoi farcela. La gente parla tanto, ma nessuno ha vinto quello che abbiamo vinto noi nell’ultimo decennio. Ci manca solo un trofeo, ma, non dobbiamo essere ossessionati dal fatto di non aver mai vinto la. Dobbiamo lavorare sulla testa, non vedo limiti. Non abbiamo la storia di certe squadre, ma abbiamo organizzazione e qualità». L'articolo proviene da Calcio News 24.

