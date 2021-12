Protestano gli studenti di Roma, scontri con la polizia dopo la divisione del corteo – Il video (Di venerdì 17 dicembre 2021) scontri tra la polizia e gli studenti sono scoppiati questa mattina a Roma, dove un pezzo del corteo studentesco si è staccato dalla manifestazione organizzata dai ragazzi del Virgilio, Colonna, Tacito, Socrate, Righi e Menara. La protesta puntava a chiedere una nuova riforma scolastica e l’abolizione degli orari scaglionati, in vigore da quando è scoppiata la pandemia di Coronavirus. Il tuo browser non supporta il tag iframe Immagine di copertina: Ansa Leggi anche: Roma, tensioni tra studenti e forze dell’ordine: un ragazzo viene portato via dalla polizia – Il video L'articolo proviene da Open. Leggi su open.online (Di venerdì 17 dicembre 2021)tra lae glisono scoppiati questa mattina a, dove un pezzo delstudentesco si è staccato dalla manifestazione organizzata dai ragazzi del Virgilio, Colonna, Tacito, Socrate, Righi e Menara. La protesta puntava a chiedere una nuova riforma scolastica e l’abolizione degli orari scaglionati, in vigore da quando è scoppiata la pandemia di Coronavirus. Il tuo browser non supporta il tag iframe Immagine di copertina: Ansa Leggi anche:, tensioni trae forze dell’ordine: un ragazzo viene portato via dalla– IlL'articolo proviene da Open.

