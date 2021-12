Proroga organico Covid ATA, il licenziamento di massa non è scongiurato. Come decidere quali contratti rinnovare fino a giugno? (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il maxi emendamento del governo alla legge di Bilancio 2022 stanzia 100 milioni di euro per la Proroga dei contratti del personale ATA in servizio con supplenze brevi fino al 30 dicembre 2021. Considerando il costo medio mensile lordo di circa 2.115,65 euro per ogni contratto, il rinnovo riguarderà circa 7.800. Il licenziamento di massa degli ATA Covid non è stato scongiurato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il maxi emendamento del governo alla legge di Bilancio 2022 stanzia 100 milioni di euro per ladeidel personale ATA in servizio con supplenze brevial 30 dicembre 2021. Considerando il costo medio mensile lordo di circa 2.115,65 euro per ogni contratto, il rinnovo riguarderà circa 7.800. Ildidegli ATAnon è stato. L'articolo .

