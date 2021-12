Probabili formazioni e infortunati 18^ giornata | fuori Dybala e…

Advertising

forumJuventus : (Cds) 'Probabili formazioni #BolognaJuve domani ore 18. Allegri punta ancora su Pellegrini, ipotesi McKennie vicino… - TuttoFanta : ?? #GENOA: secondo le indiscrezioni nel 3-5-2 il duo d'attacco dovrebbe essere #Destro - #Ekuban. ??… - blab_live : #SerieA, #LazioGenoa @OfficialSSLazio @GenoaCFC #Sarri in difficoltà, primo sorriso per #Shevchenko. Probabili for… - infoitsport : Salernitana-Inter: le probabili formazioni del match - infoitsport : Salernitana-Inter, le probabili formazioni: Sanchez confermato in attacco -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

SASSUOLO SAMPDORIA PRIMAVERA Ledi Sassuolo Sampdoria Primavera , match che andrà in scena allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo . Per il Sassuolo , ...CAGLIARI VERONA PRIMAVERA Ledella diretta Cagliari Verona Primavera , match che andrà in scena al Centro Sportivo Asseminello . Per il Cagliari , ...Probabili formazioni Salernitana Inter di Serie A: quote e ultime notizie su moduli e titolari per la partita che si giocherà stasera all’Arechi.Lazio-Genoa apre la diciottesima giornata di Serie A, una giornata che regalerà molto spettacolo, specialmente per le zone alte della classifica. Eh si, sia i biancocelesti, sia ...