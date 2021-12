Probabili formazioni Cagliari-Udinese | diciottesima giornata Serie A 2021 2022

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Ledi, match valido per ladi. Dopo le fatiche in Coppa Italia a metà settimana, è già tempo di scendere in campo per i sardi che sfidano i friulani in questo scontro diretto per la salvezza che sarà a dir poco delicato. Appuntamento alle ore 20.45 di sabato 18 dicembre, chi riuscirà ad avere la meglio? Queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Mazzarri conferma Joao Pedro in coppia con Keita in avanti, solo panchina per Pavoletti. In mezzo al campo Grassi ancora in cabina di regia. QUI– Cioffi si affida al tandem Deulofeu-Beto, a centrocampo Makengo e Walace con Arslan a dirigere le operazioni. Le ...