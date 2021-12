Primo hub vaccinale per bambini nelle scuole, sopralluoghi in altri istituti (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’Istituto Bilingue di Benevento è il Primo hub vaccinale insediato in una scuola. Sono 200 i bambini iscritti, il 50% dei quali sono stati iscritti dai genitori alla vaccinazione anti Covid, curata dall’Asl con la cooperazione della Croce Rossa Italiana. Farà da apripista per altri istituti, infatti nei prossimi giorni il management dell’Asl effettuerà sopralluoghi in altri 6 istituti scolastici, non solo cittadini ma anche nel Fortore e in Valle Telesina. Intanto sono salite a circa 500 le prenotazioni per i più piccoli. All’appuntamento odierno presente anche il presidente della Croce Rossa Benevento, Giovanni De Michele Questa mattina, però, a non passare inosservata è stata la presenza di Babbo Natale, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’Istituto Bilingue di Benevento è ilhubinsediato in una scuola. Sono 200 iiscritti, il 50% dei quali sono stati iscritti dai genitori alla vaccinazione anti Covid, curata dall’Asl con la cooperazione della Croce Rossa Italiana. Farà da apripista per, infatti nei prossimi giorni il management dell’Asl effettueràinscolastici, non solo cittadini ma anche nel Fortore e in Valle Telesina. Intanto sono salite a circa 500 le prenotazioni per i più piccoli. All’appuntamento odierno presente anche il presidente della Croce Rossa Benevento, Giovanni De Michele Questa mattina, però, a non passare inosservata è stata la presenza di Babbo Natale, ...

