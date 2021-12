Primo bilancio di sostenibilità per la Camera di Commercio: oltre 9,5 milioni per imprese e promozione del territorio (Di venerdì 17 dicembre 2021) Bergamo. Un documento che mette nero su bianco non tanto – e non solo – i risultati raggiunti, quanto l’avvio di un percorso verso un futuro più sostenibile, che parte dal chiedersi quanto ciò che si è fatto ha tenuto conto della crescita ma anche delle ricadute sulle generazioni future, dello sviluppo ma anche dell’ambiente, delle performance così come della qualità del lavoro e del livello di inclusione. Sono i quesiti del secolo, non a caso riassunti dagli SGDs, gli Obbiettivi di Sviluppo Sostenibile promossi dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e indicati come parametri di riferimento a livello globale: la Camera di Commercio di Bergamo – tra le prime all’interno del sistema Camerale italiano – ha fatto la sua parte, e ha presentato il suo Primo bilancio di sostenibilità. Si ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 17 dicembre 2021) Bergamo. Un documento che mette nero su bianco non tanto – e non solo – i risultati raggiunti, quanto l’avvio di un percorso verso un futuro più sostenibile, che parte dal chiedersi quanto ciò che si è fatto ha tenuto conto della crescita ma anche delle ricadute sulle generazioni future, dello sviluppo ma anche dell’ambiente, delle performance così come della qualità del lavoro e del livello di inclusione. Sono i quesiti del secolo, non a caso riassunti dagli SGDs, gli Obbiettivi di Sviluppo Sostenibile promossi dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e indicati come parametri di riferimento a livello globale: ladidi Bergamo – tra le prime all’interno del sistemale italiano – ha fatto la sua parte, e ha presentato il suodi. Si ...

