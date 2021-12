Prima Pagina | La Repubblica-Palermo | “Natale ‘bianco’ grazie ai vaccini”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Prima Pagina

... permettendo ai singoli Paesi membri di decidere se utilizzarladell'autorizzazione ufficiale. Anche sul fronte vaccini si sta per aprire unanuova. Il 20 è convocato, in seduta ...Seduta in netto ribasso per la Borsa di Tokyo che ha visto scattare le prese di beneficio dopo il forte rimbalzo della vigilia. Sull'andamento dei corsi ha pesato l'attesa per la decisione della Banca ...Tuttosport esprime grande delusione titolando in prima pagina: "Toro, che pena!". La squadra, infatti, esce malamente dalla coppa Italia: "Quagliarella dal dischetto ...Tuttosport dedica l’apertura all’eliminazione del Torino dalla Coppa Italia: “Toro, che pena! Quagliarella dal dischetto e Verre regalano alla Samp gli ottavi con la Juve, un'illusione il rigore di Ma ...