Prezzi dell’energia | audizione del ministro Cingolani

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 17 dicembre 2021) ROMA – Martedì 21 dicembre le Commissioni riunite Attività produttive di Camera e Senato svolgono l’, in videoconferenza, deldella transizione ecologica, Roberto(foto), suie sulla sicurezza degli approvvigionamenti, anche in relazione alla strategia europea d’intervento e di sostegno. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 8.30, presso l’Aula della X Commissione della Camera. L'articolo L'Opinionista.