Previsioni tempo Weekend 17-19 dicembre 2021: prima di Natale arriva il gelo. Tutti i dettagli (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ne avete abbastanza di mani fredde e coperte che non coprono i piedi? Dovrete ancora pazientare. Prepariamoci, infatti, al gelo vero, a quello che ti fa maledire ogni mattina di non essere nato ricco abbastanza da poter scegliere di non abbandonare il piumone. Gli esperti, infatti, non hanno dubbi: il Weekend prima di Natale vedrà protagonista il gelo proveniente dalla fredda Russia. Sarà necessario armarsi di cappelli, guanti e stufette portatili per sopravvivere al grande freddo che ci attende. Insomma, come direbbe qualcuno, l’inverno sta arrivando. Nelle prossime ore assisteremo a una prima irruzione di aria fredda, dalla prossima settimana, poi, un altro ingresso ancor più freddo potrebbe interagire con l’arrivo di perturbazioni atlantiche. Insomma, quello che ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ne avete abbastanza di mani fredde e coperte che non coprono i piedi? Dovrete ancora pazientare. Prepariamoci, infatti, alvero, a quello che ti fa maledire ogni mattina di non essere nato ricco abbastanza da poter scegliere di non abbandonare il piumone. Gli esperti, infatti, non hanno dubbi: ildivedrà protagonista ilproveniente dalla fredda Russia. Sarà necessario armarsi di cappelli, guanti e stufette portatili per sopravvivere al grande freddo che ci attende. Insomma, come direbbe qualcuno, l’inverno stando. Nelle prossime ore assisteremo a unairruzione di aria fredda, dalla prossima settimana, poi, un altro ingresso ancor più freddo potrebbe interagire con l’arrivo di perturbazioni atlantiche. Insomma, quello che ...

