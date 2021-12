Previsioni meteo per il weekend: nebbia e nuvole, migliora solo domenica (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il weekend prima di Natale sarà l’occasione per molti per fare gli ultimi regali di Natale: partiranno le corse in giro per la città e nei centri commerciali e sarà fondamentale essere accompagnati da un clima mite e non disastroso. Purtroppo non tutti potranno contare, in Italia, su giornate calde (per quanto lo possano essere a dicembre, naturalmente) e sole splendente, anzi: per molti la ricerca dei regali potrebbe essere avvolta e complicata da una fitta nebbia, ed ostacolata da un freddo davvero pungente. meteo weekend sabato: freddo e nebbia al Nord, nuvole al Sud Il gelo pre natalizio arriverà dall’artico: è la corrente fredda che attraversa la Russia e che, dopo essere passata sui Balcani ed aver sfiorato il mediterraneo, si ripercuoterà sull’Italia. Le temperature ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ilprima di Natale sarà l’occasione per molti per fare gli ultimi regali di Natale: partiranno le corse in giro per la città e nei centri commerciali e sarà fondamentale essere accompagnati da un clima mite e non disastroso. Purtroppo non tutti potranno contare, in Italia, su giornate calde (per quanto lo possano essere a dicembre, naturalmente) e sole splendente, anzi: per molti la ricerca dei regali potrebbe essere avvolta e complicata da una fitta, ed ostacolata da un freddo davvero pungente.sabato: freddo eal Nord,al Sud Il gelo pre natalizio arriverà dall’artico: è la corrente fredda che attraversa la Russia e che, dopo essere passata sui Balcani ed aver sfiorato il mediterraneo, si ripercuoterà sull’Italia. Le temperature ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Buongiorno da @Agenzia_Ansa I Queste le previsioni del tempo per oggi. #ANSA - 3BMeteo : Previsioni #meteo su @radiokisskiss al #PippoPeloShow. Il freddo russo lambisce l'Italia. Le conseguenze nell'appun… - Zipnews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Italia di domani' su @Spreaker #domani #giorno #meteo #nazionale #previsioni #territorio… - LuigiF97101292 : RT @meteoredit: #17dicembre Consulta le ultime previsioni #meteo su - FF_AAediPolizia : RT @ItalianAirForce: Siete pronti ad organizzare il vostro week end? Anche oggi per voi le previsioni #meteo per il fine settimana??????????… -