Preso il killer di Diabolik | l' esecuzione in un video Guerra per il controllo dello spaccio a Roma

(Di venerdì 17 dicembre 2021) In manette ildi Fabrizio Piscitelli, l'ultrà della Lazio, noto con il nome di, freddato su una panchina di un parco anell'agosto del 2019. I magistrati dell'antimafia della ...

Nel filmato è ripresa l'intera azione: il, con indosso abbigliamento da runner, si avvicina a Piscitelli e dopo avere sparato a bruciapelo con una calibro 9, scappa via. Una azione rapida, ...Arrestato ildi Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, capo ultrà della Lazio, freddato a Roma nell'agosto del 2019. La Polizia e i carabinieri, coordinati dai magistrati della Dda di Roma, hanno ...Il presunto killer di Fabrizio Piscitelli, il leader degli Irriducibili della Lazio conosciuto col soprannome di Diabolik, è stato arrestato.ROMA - Arrestato il killer di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, freddato a Roma nell'agosto del 2019. La Polizia e i carabinieri, coordinati dai magistrati della Dda di Roma, hanno proceduto al ...