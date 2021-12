“Premio Internazionale Donne d’amore”: “Yallah” miglior videoclip (Di venerdì 17 dicembre 2021) In Campidoglio si è svolto il Convegno “Donne d’amore”: il video di Alessia Cotta Ramusino, definito l’”Inno contro i crimini sulle Donne” ROMA – Un momento di riflessione in Campidoglio (Sala della Protomoteca) dove si è tenuto il convegno Donne d’amore – La discriminazione di genere: uguaglianze e differenze tra Occidente e Oriente” organizzato dall’Associazione Naschira, partner di Barrett International Group di Virginia Barrett, operante da tempo sul territorio Nazionale in ambito sociale e culturale, e dall’On. Simonetta Matone che ha immediatamente salutato il pubblico con un accorato intervento: “Se c’è un tema taboo è quello del ruolo delle Donne islamiche in occidente ed in realtà diverse rispetto a quelle della loro cultura di riferimento. Ogni volta che vedo celebrare la ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 17 dicembre 2021) In Campidoglio si è svolto il Convegno “”: il video di Alessia Cotta Ramusino, definito l’”Inno contro i crimini sulle” ROMA – Un momento di riflessione in Campidoglio (Sala della Protomoteca) dove si è tenuto il convegno– La discriminazione di genere: uguaglianze e differenze tra Occidente e Oriente” organizzato dall’Associazione Naschira, partner di Barrett International Group di Virginia Barrett, operante da tempo sul territorio Nazionale in ambito sociale e culturale, e dall’On. Simonetta Matone che ha immediatamente salutato il pubblico con un accorato intervento: “Se c’è un tema taboo è quello del ruolo delleislamiche in occidente ed in realtà diverse rispetto a quelle della loro cultura di riferimento. Ogni volta che vedo celebrare la ...

