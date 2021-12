Premier League | lunedì vertice dei club sull’emergenza Covid

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Una riunione d’emergenza fra idiè stata fissata per, per discutere sul da farsi davanti alla risalita dei contagi da coronavirus. Nell’ultima settimana sono state già rinviate ben nove gare, di cui cinque solo nel prossimo weekend. Sono molti al momento ad auspicare una pausa forzata del campionato, gli allenatori tra tutti. La posizione della, al momento, resta quella di andare avanti finché ci saranno le condizioni di sicurezza necessarie ma in tanti invocano chiarezza. Mikel Arteta, tencico dell’Arsenal ha detto: “Chi deve decidere se una partita si possa giocare o meno lo faccia ma abbiamo tutti bisogno di capire le ragioni che ci stanno dietro. Sapevamo sin dall’inizio che potevano esserci problemi cole sono sicuro che ci siano un piano ...

Il tecnico del Tottenham Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa della situazione che si sta vivendo in Premier League a causa Covid, con tante partite già rinviate per precauzione tra turno infrasettimale e weekend. Il Tottenham poi è davvero sfortunato, dato che si è visto negare la possibilità di ...