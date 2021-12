Prelemi, l’abbraccio più stuzzicante del mondo: la FOTO che lascia tutti di stucco (Di venerdì 17 dicembre 2021) Questa bellissima coppia nata sotto i riflettori di Canale 5 fa sempre molto sognare i telespettatori. Anche l’ultimo scatto è romanticissimo. Giulia Salemi e Pier Paolo Petrelli, come sappiamo, si… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 17 dicembre 2021) Questa bellissima coppia nata sotto i riflettori di Canale 5 fa sempre molto sognare i telespettatori. Anche l’ultimo scatto è romanticissimo. Giulia Salemi e Pier Paolo Petrelli, come sappiamo, si… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Barby93g : RT @Cassand74387682: Io sto ridendo troppo,mesi che dicono di vederlo in ogni dove cn qualunque essere femminile,mesi che minacciano di far… - Virna82257917 : RT @YseFrancy: La Famiglia è l'amore per tuo figlio, l'amore per la tua compagna..la famiglia è l insieme di tutto, è ciò che costruisci co… - Milan5Chiara : RT @Viola00779627: Ma l'abbraccio che Pier e Zegna si danno? ?? Zenga può stare simpatico o meno, xò a conti fatti è sempre stato un amico s… - Veronicacaf85 : L'unico abbraccio sincero che Pier ha ricevuto in quella casa (oltre a Giulia) ?? #prelemi - Sogniincorso : Un po' debole per l'abbraccio finale con Zenghin ???? #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Prelemi l’abbraccio Prelemi, l’abbraccio più stuzzicante del mondo: la FOTO che lascia tutti di stucco ultimaparola.com