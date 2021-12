Pranzo di Natale in Austria? Solo se sei vaccinato (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic – Il Natale in Austria si prospetta grottesco, oltre che drammatico e triste. Per lo meno il Natale del Covid e dei ghetti per i non vaccinati, come riporta Tgcom24. Pranzo e cena di Natale Solo per vaccinati in Austria, ma senza esagerare Su due piedi sembrerebbe quasi “un’apertura” la comunicazione ufficiale, che ci parla di un’Austria dove è arrivato il “via libera” per pranzi e cene di Natale. Poi il seguito si rivela in tutta la sua tristezza: “Solo per gli immunizzati”. Nel Paese del lockdown per i non vaccinati le festività natalizie assumono caratteri grotteschi, soprattutto per i criteri utilizzati nelle misure che verranno applicati: i vaccinati e guariti, infatti, manco saranno totalmente ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic – Ilinsi prospetta grottesco, oltre che drammatico e triste. Per lo meno ildel Covid e dei ghetti per i non vaccinati, come riporta Tgcom24.e cena diper vaccinati in, ma senza esagerare Su due piedi sembrerebbe quasi “un’apertura” la comunicazione ufficiale, che ci parla di un’dove è arrivato il “via libera” per pranzi e cene di. Poi il seguito si rivela in tutta la sua tristezza: “per gli immunizzati”. Nel Paese del lockdown per i non vaccinati le festività natalizie assumono caratteri grotteschi, soprattutto per i criteri utilizzati nelle misure che verranno applicati: i vaccinati e guariti, infatti, manco saranno totalmente ...

