"Potrebbe lasciare". Hamilton, addio F1? Bomba dai vertici Mercedes, caos nel circus (Di venerdì 17 dicembre 2021) Fine dei giochi: la Mercedes rinuncia al ricorso contro la vittoria di Max Verstappen e Red Bull nel campionato di Formula 1 dopo l'ultima convulsa gara di Abu Dhabi. Il passo indietro è stato ufficializzato poche ore fa, decisiva anche la richiesta in tal senso di Lewis Hamilton. A comunicarlo il team-principal Mercedes, Toto Wolff, il quale non ha però nascosto il suo rammarico, sostenendo di essere convinto del fatto che in tribunale le frecce d'argento avrebbero vinto. Ma non solo. Wolff ha sganciato una sorta di Bomba atomica sul circus di Formula 1: Lewis Hamilton dopo quanto accaduto Potrebbe smettere di correre. Lo lascia intendere, Wolff, con queste chiarissime parole: "Spero vivamente che Lewis continui a correre perché è il più grande pilota di tutti i ..."

Ultime Notizie dalla rete : Potrebbe lasciare Una giornata di ordinaria follia Potrebbe sembrare una proposta tesa a restituire maggiore equità sociale a un sistema segnato da ... extraparlamentare, a questo Governo e all'ampia maggioranza che lo sostiene, non volendone lasciare ...

Bocciata l'offerta di Bper per Carige 35) relative agli interventi del tipo in questione", recita una nota che sembra lasciare spazi di ... D'altro canto, al fondo e in ultimo alle banche del consorzio, potrebbe costare anche il mancato ...

La Lazio lavora sulle uscite: ecco chi potrebbe lasciare la capitale a gennaio e in estate LazioNews Tim One Number: ecco il nuovo servizio per chiamate e notifiche su smartwatch Tim lancia One Number. Il servizio One Number permetterà quindi di poter lasciare il proprio smartphone a casa e continuare a ricevere o effettuare chiamate, ascoltare musica in streaming o essere con ...

