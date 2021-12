Positive 23 concorrenti su 97 | rinviata la finale di Miss Mondo

Advertising

La finale di Miss Mondo 2021, in programma ieri a Porto Rico, è stata rinviata dopo che 23 delle 97, sono risultateal Covid - 19. Lo riferisce la Cnn. Ai casi segnalati si aggiungono 10 contagiati nello staff tecnico. In una dichiarazione rilasciata poche ore prima dell'inizio ...... ha fatto sapere che 23 delle 98 candidate al titolo sono risultateal coronavirus, alle ... e che alcuneavrebbero partecipato virtualmente dopo la loro positività. Tuttavia, il ...Il virus si abbatte anche su Miss Mondo 2021. La finale del concorso di bellezza, in programma ieri a Porto Rico, è stata rinviata dopo 23 delle 97 concorrenti sono risultate positive al Covid, riferi ...La finale di Miss Mondo 2021, in programma ieri a Porto Rico, è stata rinviata dopo che 23 delle 97 concorrenti, sono risultate positive al Covid-19. Lo riferisce la Cnn. Ai casi segnalati si aggiungo ...