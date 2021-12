Playoff Serie A, Gravina: «Bisogna dare al calcio una veste innovativa» (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il presidente della FIGC Gravina è tornato a parlare dell’ipotesi Playoff in Serie A Gabriele Gravina, presidente della FIGC, nel corso della conferenza di presentazione della Supercoppa Femminile è tornato a parlare dell’ipotesi Playoff in Serie A. Playoff Serie A – «Non dobbiamo mai aver paura di cambiare e di dare al calcio una veste innovativa e più proiettata verso il futuro. È un errore che si sta commettendo in altre componenti. La Divisione calcio femminile è una sorta di laboratorio, frutto di concentrazioni e interessi, stiamo toccando con mano questi nuovi format e ne parleremo». L'articolo proviene da calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il presidente della FIGCè tornato a parlare dell’ipotesiinA Gabriele, presidente della FIGC, nel corso della conferenza di presentazione della Supercoppa Femminile è tornato a parlare dell’ipotesiinA.A – «Non dobbiamo mai aver paura di cambiare e dialunae più proiettata verso il futuro. È un errore che si sta commettendo in altre componenti. La Divisionefemminile è una sorta di laboratorio, frutto di concentrazioni e interessi, stiamo toccando con mano questi nuovi format e ne parleremo». L'articolo proviene daNews 24.

