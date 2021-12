Placenta previa | cause | sintomi e conseguenze su gravidanza e parto

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Con il concepimento e l’avvio vero e proprio dellainizia anche la formazione della, l’organo temporaneo destinato proprio a supportare la crescita e il nutrimento del feto. La formazione dellasi completa entro la ventesima settimana di, ma continua a crescere per tutto il resto della gestazione. Durante la sua formazione lasi impianta in un punto all’interno dell’utero e questa posizione può determinare notevoli differenze. Lapuò sostanzialmente impiantarsi in quattro posizioni diverse: sul fondo dell’utero (quindi la parte opposta del canale cervicale), in posizione anteriore o posteriore (laterale) dell’utero, ma anche in posizione, ovvero quando copre la cervice uterina. La cosiddetta ...