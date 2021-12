Pioli può sorridere, il giocatore torna a disposizione! (Di venerdì 17 dicembre 2021) Olivier Giroud torna finalmente ad allenarsi in gruppo. A riportare la notizia è Sky Sport, l’attaccante francese ha svolto l’intera seduta in gruppo e dunque, è pronto ad essere convocato per il match contro il Napoli. Grande notizia per Pioli che potrà inserire Giroud a gara in corso per far rifiatare Ibrahimovic. Olivier Giroud, MilanLeao invece, non riuscirà a recuperare e dunque il suo 2021 è terminato. Il Milan si prepara in vista del prossimo match contro il Napoli, uno scontro diretto che potrà indirizzare un’intera stagione. Leggi su rompipallone (Di venerdì 17 dicembre 2021) Olivier Giroudfinalmente ad allenarsi in gruppo. A riportare la notizia è Sky Sport, l’attaccante francese ha svolto l’intera seduta in gruppo e dunque, è pronto ad essere convocato per il match contro il Napoli. Grande notizia perche potrà inserire Giroud a gara in corso per far rifiatare Ibrahimovic. Olivier Giroud, MilanLeao invece, non riuscirà a recuperare e dunque il suo 2021 è terminato. Il Milan si prepara in vista del prossimo match contro il Napoli, uno scontro diretto che potrà indirizzare un’intera stagione.

Advertising

Presidentismo : @mathiassss__ Sicuramente non stiamo parlando di un fenomeno, ma potenzialmente può diventare un buon giocatore. Il… - giekkk : @Zoroback_023 Io sacrificherei tranquillamente Theo per trovare soldi per una punta top. Spero poi che Adli possa r… - IlSatirico : @GiovaB95 Corre poco e quindi non so come riuscirebbe a integrarsi, fatto sta che se gli altri ci aggrediscono alti… - napolista : #Capello: «Il vero rivale dell’Inter è il #Napoli. Se Spalletti recupererà i suoi potrà partecipare alla volata fin… - MarcoTroiano8 : RT @MilanNewsit: Sì, Pioli si può criticare. Sì, la squadra si può processare. Sì, sulla rosa si può discutere. Sì, su infortuni e mercato… -