Pillola anti-Covid Pfizer, quando arriva in Italia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Pillola contro il Covid-19 della Pfizer in arrivo anche in Italia. "Ci auguriamo ed è auspicabile che arrivi e probabilmente arriverà" a gennaio la Pillola antivirale di Pfizer. Così il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ospite de 'L'aria che tira' su La7 ha commentato quanto detto da Guido Rasi, consulente del commissario Figliuolo, riguardo all'arrivo, all'inizio dell'anno, di cure con pillole anti-Covid. "Dobbiamo fare una riflessione: parliamo di cure e per poterle fare devi prenderti il Covid, io preferisco non prenderlo e oggi l'unica arma che abbiamo è il vaccino". Così il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ospite de 'L'aria che tira' su La7 ha commentato quanto detto da Guido Rasi, consulente del commissario Figliuolo.

