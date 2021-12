Pianura, furto in pizzeria: il proprietario pubblica le foto sui social (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nella serata di ieri a Pianura si è verificato un furto in una pizzeria: il proprietario pubblica le foto sui social. Il ladro all’interno della pizzeria (Via Screenshot)Questa notte si è verificato un furto nella pizzeria ‘È qui la Pizza‘ situata nel quartiere di Pianura, situato nella periferia occidentale di Napoli. Dopo l’avvenimento, il proprietario ha deciso di pubblicare le foto del colpo sui social network. Infatti nel video si vede il ladro in azione e permette anche di ricostruire il furto. Dalle immagini si evince che il ladro dopo aver forzato la serrature del locale in piena notte, si è ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nella serata di ieri asi è verificato unin una: illesui. Il ladro all’interno della(Via Screenshot)Questa notte si è verificato unnella‘È qui la Pizza‘ situata nel quartiere di, situato nella periferia occidentale di Napoli. Dopo l’avvenimento, ilha deciso dire ledel colpo suinetwork. Infatti nel video si vede il ladro in azione e permette anche di ricostruire il. Dalle immagini si evince che il ladro dopo aver forzato la serrature del locale in piena notte, si è ...

Advertising

occhio_notizie : Furto nella pizzeria “É qui la Pizza” dei Fratelli De Sivo a Pianura: rubati 20 euro e due tablet - PerNiko : Francesco Emilio Borrelli - Furto con scasso in una pizzeria di Pianura. Il titolare: “È un ladro che sta colpendo… - NapoliToday : #Cronaca #Pianura Furto di notte in una pizzeria: il proprietario condivide le immagini sul web… - cronachecampane : Furto in pizzeria a Pianura, il titolare pubblica il video #cronacanapoli #francescoemilioborrelli #FratelliDeSivo - Scisciano : Pianura, furto con scasso in una pizzeria. Il titolare: “È un ladro che sta colpendo in diverse abitazioni e negozi… -