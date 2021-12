PERCHÈ ZAZZARONI STA SEMPRE IN PIEDI A BALLANDO? SVELATO UNO DEI GRANDI MISTERI TV (Di venerdì 17 dicembre 2021) Perché Ivan ZAZZARONI non si siede mai a BALLANDO con le Stelle? Un mistero che arrovella gli italiani. Il direttore del Corriere dello Sport nonché giudice dello show di Milly Carlucci – nella quarta edizione è stato anche concorrente – in effetti sta SEMPRE in PIEDI a differenza dei colleghi di giuria. Ci pensa uno degli autori di BALLANDO a chiarare l’enigma televisivo ai milioni di telespettatori di Rai1 che si saranno domandati almeno una volta il motivo di questa scelta. Viene così spiegato il perché, anzi i motivi che hanno portato ZAZZARONI a preferire questa posizione. Scopriamo quali sono. Per tre ragioni: perché sta seduto tutto il giorno in redazione e arrivato a sera non ne può più. Poi, a suo dire, gli sgabelli sono scomodissimi, tanto che gli altri giudici mettono un ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 17 dicembre 2021) Perché Ivannon si siede mai acon le Stelle? Un mistero che arrovella gli italiani. Il direttore del Corriere dello Sport nonché giudice dello show di Milly Carlucci – nella quarta edizione è stato anche concorrente – in effetti staina differenza dei colleghi di giuria. Ci pensa uno degli autori dia chiarare l’enigma televisivo ai milioni di telespettatori di Rai1 che si saranno domandati almeno una volta il motivo di questa scelta. Viene così spiegato il perché, anzi i motivi che hanno portatoa preferire questa posizione. Scopriamo quali sono. Per tre ragioni: perché sta seduto tutto il giorno in redazione e arrivato a sera non ne può più. Poi, a suo dire, gli sgabelli sono scomodissimi, tanto che gli altri giudici mettono un ...

Advertising

gianlu_79 : RT @bubinoblog: PERCHÈ ZAZZARONI STA SEMPRE IN PIEDI A BALLANDO? SVELATO UNO DEI GRANDI MISTERI TV - bubinoblog : PERCHÈ ZAZZARONI STA SEMPRE IN PIEDI A BALLANDO? SVELATO UNO DEI GRANDI MISTERI TV - _Alessio_88 : @OltreTv In pratica la Smith se la prese perché lei e altri (leggi Zazzaroni) la scavalcano sul giudicare il ballo… - Kikko721 : @cmdotcom Perché non istituire un premio annuale del giornalista più antipatico e meno obbiettivo? Secondo me sareb… - BBilanShit : RT @berti_nic: @tutticonvocati Servono anche professionisti seri a commentarlo, perché la serietà di chi ne parla fa parte della qualità de… -

Ultime Notizie dalla rete : PERCHÈ ZAZZARONI Romina Power al veleno contro Selvaggia Lucarelli che le risponde e la asfalta Romina Power durissima contro Selvaggia Lucarelli Selvaggia Lucarelli, che fa parte della giuria di Ballando con le stelle insieme a Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e a Carolyn Smith ...

Ballando con le Stelle: due volti storici salutano il cast di ballerino professionisti. Chi dice addio A margine della sfida del ripescaggio per la finale, andata male, ci ha pensato Ivan Zazzaroni a lasciar presagire che quella potesse essere l'ultima volta della Di Vaira a Ballando con le Stelle . ...

Coppa d’Africa, Zazzaroni: «La FIFA usi finalmente il buonsenso» Calcio News 24 Romina Power durissima contro Selvaggia Lucarelli Selvaggia Lucarelli, che fa parte della giuria di Ballando con le stelle insieme a Ivan, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e a Carolyn Smith ...A margine della sfida del ripescaggio per la finale, andata male, ci ha pensato Ivana lasciar presagire che quella potesse essere l'ultima volta della Di Vaira a Ballando con le Stelle . ...