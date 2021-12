Perché l’Italia è il paese dell’anno secondo l’Economist (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ogni anno il riconoscimento non va al paese più grande, più ricco o più felice, ma a quello che è migliorato di più nel 2021. secondo il settimanale britannico il merito spetta al presidente del consiglio italiano. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ogni anno il riconoscimento non va alpiù grande, più ricco o più felice, ma a quello che è migliorato di più nel 2021.il settimanale britannico il merito spetta al presidente del consiglio italiano. Leggi

Advertising

meb : .@TheEconomist incorona Draghi e l’Italia come Paese dell’anno perché è innegabile che “sia meglio di un anno fa”.… - fanpage : Se l’Italia non fa più figli non è colpa di donne più emancipate, ma di uomini e di una società patriarcale che non… - ItaliaViva : 'I socialdemocratici vincono con proposte centrali, e alleandosi a liberali europeisti e verdi con cultura di gover… - doloresebasta : RT @Moonlightshad1: Il 12 agosto 2015 la Exor della famiglia Agnelli, la holding che controlla il gruppo Gedi è diventata il primo azionist… - CivettaneviE : RT @oozirba: l'Italia sarà il terzo paese, dopo la Germania e la Francia, a vietare l'uccisione di milioni di pulcini maschi triturati vivi… -