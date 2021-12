Perché i telegiornali notturni scompariranno (Di venerdì 17 dicembre 2021) Niente più telegiornali notturni regionali in Rai: la decisione è stata presa dal consiglio di amministrazione dell'emittente pubblica, che ieri ha votato a maggioranza il piano di produzione e trasmissione 2022 della testata... Leggi su europa.today (Di venerdì 17 dicembre 2021) Niente piùregionali in Rai: la decisione è stata presa dal consiglio di amministrazione dell'emittente pubblica, che ieri ha votato a maggioranza il piano di produzione e trasmissione 2022 della testata...

Ultime Notizie dalla rete : Perché telegiornali Cancellati i tg regionali notturni: la guerra dell'informazione in Rai Fuortes vuole cancellare i telegiornali notturni partendo dal presupposto che costano molto e ... non i conti Alessandro Penati economista Anche perché, così come lascia intendere Fuortes, il taglio ...

Migranti ai margini della notizia ... un'operazione di resistenza umana, di resistenza civile"; perché, "nel momento in cui si cerca di ... Anche nei telegiornali televisivi di prima serata si assiste a un calo della notiziabilità del tema ...

