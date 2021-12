Pd: Letta a Siena, 'incontri su territorio che mi ha eletto a ottobre' (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Alla Camera di Commercio a Siena per l'incontro periodico con le associazioni di categoria e i rappresentanti sindacali del territorio del collegio che mi ha eletto a ottobre". Così Enrico Letta su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Alla Camera di Commercio aper l'incontro periodico con le associazioni di categoria e i rappresentanti sindacali deldel collegio che mi ha". Così Enricosu twitter.

Advertising

TV7Benevento : Pd: Letta a Siena, 'incontri su territorio che mi ha eletto a ottobre'... - venti4ore : Letta sulla legge di bilancio: “Biotecnopolo di Siena potrà diventare hub vaccinale nazionale” - danieledv79 : Più che voluto, direi dovuto. #Letta ha fatto una figuraccia, per ora piangere se @ItaliaViva non gli avesse dato i… - SIENANEWS : Biotecnopolo, Letta: 'Sarà l'hub dei vaccini italiani, per Siena 340 milioni di euro dal Pnrr'.... - mazzarellantoni : RT @riccardovincen3: Al collegio di Roma 1 il @pdnetwork candida una sua dirigente e non prova neanche a cercare un accordo. I voti di #Ita… -