Paura per Totò Di Natale, rapinato in casa con la pistola puntata alla testa. Il precedente nel 2012 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nella serata di ieri Antonio Di Natale, ex giocatore dell'Udinese, ha subito una rapina da un gruppetto di cinque persone mentre si apprestava a rientrare nella sua villa nei dintorni di Empoli. Uno dei malviventi avrebbe puntato la pistola contro l'ex giocatore dell'Udinese, costringendolo a sfilarsi dal polso il suo orologio dal valore di 30 mila euro. A quanto pare nel momento in cui si è verificato il colpo sarebbero stati presenti anche i familiari di Di Natale, ma non è ancora chiaro se questi ultimi fossero dentro o fuori dall'abitazione. Dopo il furto i rapinatori, dotati di guanti e passamontagna, sono fuggiti, ma gli investigatori non escludono che il loro piano iniziale fosse quello di continuare la rapina. Ad occuparsi del caso la squadra mobile della Procura di Firenze, che sta ancora svolgendo delle ...

