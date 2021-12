(Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - "Gentile sig. Landi, vi chiedo scusa per il ritardo con cui mi ricordo di voi. Ma mi son capitate tante vicende e tanti contrattempi! Fortunatamente voi siete così paziente e gentile. Vi prego di farmi pervenire la somma che ancora vi devo e che conto disubito. Vi saluto cordialmente". Così scriveva, in una, il ventunenne Pier Paolonel febbraioa Mario Landi, ilantiquario bolognese che nel 1942 aveva dato alle stampe "Poesie a Casarsa", il suo debutto con versi in friulano.aveva pagato di tasca propria la stampa del libro e nella breve missiva - pubblicata online da Tortuga Magazine (www.tortugamagazine.net) - lo scrittore si mostra preoccupato diil suo ...

Advertising

TV7Benevento : Pasolini: lettera inedita del 1943 a libraio, 'Voglio saldare il mio debito'... - scheerenberger : RT @Agenzia_Italia: La pubblica Tortuga Magazine in esclusiva. Il libraio nel 1942 aveva pagato di tasca propria la stampa di Poesie a Casa… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: La pubblica Tortuga Magazine in esclusiva. Il libraio nel 1942 aveva pagato di tasca propria la stampa di Poesie a Casa… - telodogratis : La lettera inedita di Pier Paolo Pasolini a un libraio bolognese - PalmierF : La lettera inedita di Pier Paolo Pasolini a un libraio bolognese -

Ultime Notizie dalla rete : Pasolini lettera

AGI - Agenzia Italia

...non era ancora nato quando i processi per atti osceni e corruzione di minore valsero al'... Pare che Arbasino non gradì questo accostamento e il giovane Tondelli rimediò con unadi ...AGI - È un giovanissimo, timido e preoccupato Pier Paoloquello che emerge da una breveinedita che Tortuga Magazine - www.tortugamagazine.net - pubblica in esclusiva domani 16 dicembre. Quasi in contemporanea con la pubblicazione da parte ...Roma, 17 dic. - "Gentile sig. Landi, vi chiedo scusa per il ritardo con cui mi ricordo di voi. Ma mi son capitate tante vicende e tanti contrattempi! Fortunatam ...Il 17 novembre è uscito per Luca Sossella Editore Incuria. Nuovo Abitare si ispira a Roma, la città in cui abbiamo deciso di vivere e lavorare. Consideriamo Roma un modello di innovazione radicale, il ...