Paso Adelante sta tornando | annunciato il revival della serie tv

(Di sabato 18 dicembre 2021) LaTvhail suo ritorno: l’annuncio ufficiale sui social, notatv spagnola che ha avuto un grande successo nei primi anni 2000, sta per tornare. L’annuncio è stato dato ieri dalle attrici Beatriz Luengo e Monica Cruz sui social. “È ufficiale! Upa torna di nuovo” queste sono le parole dell’interprete di Lola Hernandez su Instagram pubblicate in un video che ha totalizzato otto milioni di visualizzazioni Miguel Angel Munoz, Pablo Puyol, Monica Cruz e Beatriz Luengo sono i cinque protagonistiche hanno tenuto incollati tanti telespettatori nel corso delle sei stagioni, composte da un totale di ottantaquattro episodi.ha debuttato ...

È ufficiale:torna in tv. Il servizio di video in streaming di Atresmedia, Atresplayer , ha annunciato il revival della serie spagnola ambientata in una famosissima scuola di ballo di ...è andato in onda dal 2002 al 2005, conquistando i telespettatori a passi di danza, e, seguendo l'esempio di tante altre serie TV, avrà presto un revival . Ad annunciarlo è stato ...La notizia è stata data dalle attrici Beatriz Luengo e Monica Cruz, rispettivamente nei panni di Lola Fernández e Silvia Jáuregui ...Paso Adelante, la popolare serie TV degli anni 2000 ambientata in una scuola di danza torna con un revival: l'annuncio ufficiale ...