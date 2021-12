Partono le iscrizioni al Picentia Short Film Festival

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Lanciato ufficialmente il bando del, kermesse internazionale del corto, che annuncia, pertanto, la sua sesta edizione. Dal 15 dicembre al 17 luglio imaker da tutto il mondo potranno iscriversi alla fase di preselezione della kermesse attraverso la piattaforma internazionaleFreeWay. Nove in tutto le sezioni di concorso previste: Comedy & Comic, Drama & amp; Social, Horror& amp; Thriller, Past & amp; Future, Docs & amp;Discovery, Music Videos, Green & Nature, Animation, Universe (categoria annuale sul tema). Tante le novità di questa edizione, a partire dall’organigramma del, che vede figurare la Vitruvio Entertainment come co-produttore della kermesse. La direzione artistica è affidata al ...

Lanciato ufficialmente il bando del Picentia Short Film Festival , kermesse internazionale del corto, che annuncia, pertanto, la sua sesta edizione. Dal 15 dicembre al 17 luglio i filmmaker da tutto ...