(Di venerdì 17 dicembre 2021)TV: ladelledidi Serie A, Serie B, Champions League, Europa League e dei principali campionati stranieri su Sky Sport, DAZN, Rai e MediasetEcco laalledi: Serie A, Coppa Italia, Serie B, Serie C, Champions League, Europa League, Qualificazioni Mondiali ma anche campionati esteri come la Liga, la Premier League, la Bundesliga e la Ligue 1 e il calcio femminile: il calcio in TV è ormai per tutti i gusti e soprattutto su tutti i canali. Dricca offerta Sky Sport a quella DAZN (Attiva ora DAZN. Disdici quando vuoi), senza dimenticare ovviamente quella della tv pubblica Rai o quella di Mediaset, passando per le novità della programmazione di TIMVision, ...

Advertising

CrazyJeany : @gianluca_sarto @albitaroni_ Messi dal 2008 ad oggi ha giocato tra le 50 e le 60 partite ufficiali tutti gli anni.… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Serie A, oggi Lazio-Genoa alle 18.30 e Salernitana-Inter alle 20.45: le formazioni - SkyTG24 : Serie A, oggi Lazio-Genoa alle 18.30 e Salernitana-Inter alle 20.45: le formazioni - rebaf136 : @wolfPris Caso di due gg fa, di persone partite prima del decreto e che tornano oggi. Avendo Gp e vaccino hanno tro… - xSeleniis : RT @FDPEsportsita: Ci siamo si comincia! ?? Oggi le prime 3 partite del campionato 20:00 ?? Daphnelain Vs @Lunarys96 21:00 ?? @panza_x Vs @m… -

Ultime Notizie dalla rete : Partite oggi

La 18esima giornata di Serie A si apre con due: alle 18.30 in campo Lazio - Genoa e alle 20.45 Salernitana - Inter. All'Olimpico di Roma i biancocelesti, dopo la sconfitta contro il Sassuolo, devono fare a meno dell'influenzato Immobile e ...il commissario straordinario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo ha visitato il l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove ieri sonole vaccinazioni della fascia 5 - 11 anni,...Il telecronista, che domenica commenterà la sfida per la piattaforma britannica, legge in anticipo il confronto del Curi Marco Calabresi, telecronista e firma della Gazzetta dello Sport, che domenica ...Questo 2021 che volge al termine è stato un anno di importanti anniversari per i comunisti e per la sinistra italiana: il centenario della fondazione del Partito Comunista e il trentennale della ...