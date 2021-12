Papa Francesco, un uomo arrivato dalla “fine del mondo” che vive nel cambiamento (Di venerdì 17 dicembre 2021) È il 17 dicembre del 1936 quando Jorge Mario Bergoglio, oggi Papa Francesco, nasce in Argentina; dalle origini italiane, lui che di un Santo italiano ha scelto il nome da Pontefice. Ed è il 23 marzo del 2013, quando in una Piazza San Pietro gremita di gente, dopo due fumate nere, arriva finalmente quella bianca che indica l’inizio di una nuova era; l’era di un Papa che succede per la prima volta ad un Papa emerito (Benedetto XVI), l’era di un Papa che arriva dall’America Latina, l’era di Francesco: l’uomo dell’innovazione e del cambiamento. Papa Francesco, tra futuro e speranza Io c’ero e ricordo ancora l’emozione immensa, in quella serata romana bagnata dalla pioggia fitta, in cui un ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 17 dicembre 2021) È il 17 dicembre del 1936 quando Jorge Mario Bergoglio, oggi, nasce in Argentina; dalle origini italiane, lui che di un Santo italiano ha scelto il nome da Pontefice. Ed è il 23 marzo del 2013, quando in una Piazza San Pietro gremita di gente, dopo due fumate nere, arriva finalmente quella bianca che indica l’inizio di una nuova era; l’era di unche succede per la prima volta ad unemerito (Benedetto XVI), l’era di unche arriva dall’America Latina, l’era di: l’dell’innovazione e del, tra futuro e speranza Io c’ero e ricordo ancora l’emozione immensa, in quella serata romana bagnatapioggia fitta, in cui un ...

