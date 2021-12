Pallanuoto | la storia di Carolina Ioannou | cambio di cittadinanza sportiva | convocata dalla Grecia

(Di venerdì 17 dicembre 2021)ha realizzato il suo sogno dopo aver lasciato l’Italia lo scorso luglio: la venticinquenne, difensore ex Ekipe Orizzonte (con cui ha vinto lo scudetto nel 2020-2021), è tornata in, dove ha firmato un triennale con l’Ethnikos Piraeus, ed ora è stataNazionale ellenica. L’atleta, che possiede passaporto italiano e greco, nata da madre italiana e padre ellenico, è originaria di Preveza (), ed ha iniziato a praticare lanel Posillipo. Dopo un passaggio al Panionios ha giocato nel Rapallo e poi nell’Orizzonte Catania, con cui ha vinto campionati e coppe nazionali e continentali. Dopo aver fatto, durante la sua permanenza in Italia, tutta la trafila delle giovanili in Nazionale, venendoanche ...

