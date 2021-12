Pallamano femminile | Mondiali 2021 | Francia e Norvegia passano in finale

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Si sono disputate quest’oggi le semifinali per quanto riguarda il Mondiale, torneo che continua a regalare emozioni.accedono inper il primo posto, mentre Danimarca e Spagna si contenderanno l’ultimo posto del podio. L’equilibrio è stato il vero protagonista della prima semiin programma. La battaglia non è mancata con lache ha vinto per un solo punto (23-22) sulla Danimarca al termine di una spettacolare rimonta nel secondo tempo. Le danesi ha conquistato il primo segmento con 2 punti di scarto (12-10) prima di subire la rimonta delle transalpine nel resto del match che si è concluso con il parziale di 13 a 10. Le scandinave non sono riuscite a contenere le rivali che hanno ribaltato l’esito della sfida proprio negli ultimi ...

Sabato 18 dicembre si tornerà in campo per l'undicesima giornata della serie A1 Beretta da Marco Agazzani sarà di scena al pala Keope per la sfida interna con le bresciane della

Grosseto – Tris di vittorie per la Pallamano Grosseto nell'ultimo fine settimana. Successo casalingo per la formazione maschile senior impegnata nel campionato di serie B. Il team di coach Chirone inf