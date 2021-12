Palermo, la Onlus (che ha preso 6,2 milioni di euro di fondi pubblici) era un lager per disabili (Di venerdì 17 dicembre 2021) La chiamavano la ‘stanza relax‘, un locale di pochi metri quadrati completamente vuoto e privo di servizi igienici in cui i disabili venivano trascinati o gettati malamente e lì rinchiusi per ore, al buio e senza assistenza, mentre imploravano disperatamente di uscire, supplicando per poter avere dell’acqua o del cibo e dovendo espletare i propri bisogni fisiologici sul pavimento. È l’orrore scoperto dalle microtelecamere nascoste piazzate dai finanzieri del Comando provinciale di Palermo tra le mura di una falsa Onlus che ha torturato – è proprio questo il termine utilizzato da magistrati e investigatori – 23 disabili gravi ospitati lì dall’organizzazione che aveva ottenuto, utilizzando documentazione falsa, l’accreditamento presso la Regione Sicilia e la convenzione con l’Azienda sanitaria provinciale di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 dicembre 2021) La chiamavano la ‘stanza relax‘, un locale di pochi metri quadrati completamente vuoto e privo di servizi igienici in cui ivenivano trascinati o gettati malamente e lì rinchiusi per ore, al buio e senza assistenza, mentre imploravano disperatamente di uscire, supplicando per poter avere dell’acqua o del cibo e dovendo espletare i propri bisogni fisiologici sul pavimento. È l’orrore scoperto dalle microtelecamere nascoste piazzate dai finanzieri del Comando provinciale ditra le mura di una falsache ha torturato – è proprio questo il termine utilizzato da magistrati e investigatori – 23gravi ospitati lì dall’organizzazione che aveva ottenuto, utilizzando documentazione falsa, l’accreditamento presso la Regione Sicilia e la convenzione con l’Azienda sanitaria provinciale di ...

