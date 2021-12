Palermo, insulti e torture nella onlus per disabili: “Va fa’ ‘nto culu”, “Fai schifo, fitusu”. Il gip: “Condotte inusitate di violenza e umiliazione” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Francesco gridava, implorando di andare a casa: “Va fa’ ‘nto culu”, gli rispondeva Pietro Butera, l’operatore sanitario della struttura per disabili Suor Rosina La Grua, di Castelbuono. “Cu vastuni…” (col bastone), continuava Butera rivolgendosi a Francesco, 42 anni, affetto da una grave forma di autismo, che nel frattempo tentava di rassicurarlo: “Faccio il bravo!”. “Fai il cornuto… cornu?”, chiedeva Butera. “…to”, completava lui, mentre era recluso nella sala relax, scalzo e al buio. Una stanzetta di dieci metri quadrati senza arredamento, dove veniva ristretto più volte dal personale della Suor Rosina. Spesso di notte, lasciato al buio per ore mentre chiedeva di andare al gabinetto: alla fine si faceva pipì addosso e veniva lasciato nella sua pipì, schernito e insultato da più operatori. Alle 4 del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Francesco gridava, implorando di andare a casa: “Va fa’”, gli rispondeva Pietro Butera, l’operatore sanitario della struttura perSuor Rosina La Grua, di Castelbuono. “Cu vastuni…” (col bastone), continuava Butera rivolgendosi a Francesco, 42 anni, affetto da una grave forma di autismo, che nel frattempo tentava di rassicurarlo: “Faccio il bravo!”. “Fai il cornuto… cornu?”, chiedeva Butera. “…to”, completava lui, mentre era reclusosala relax, scalzo e al buio. Una stanzetta di dieci metri quadrati senza arredamento, dove veniva ristretto più volte dal personale della Suor Rosina. Spesso di notte, lasciato al buio per ore mentre chiedeva di andare al gabinetto: alla fine si faceva pipì addosso e veniva lasciatosua pipì, schernito e insultato da più operatori. Alle 4 del ...

