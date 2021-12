Palermo | disabili picchiati e torturati Blitz nella residenza lager | 17 arrestati | anche il funzionario dell’Asp che doveva controllare

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Per non segnalare le irregolarità, il dipendente dell'azienda sanitaria aveva ottenuto l'assunzione del figlio e della nuora. In cinque anni, la Onlus ha ricevuto finanziamenti per 6,2 milioni di euro. I soldi sperperati, in auto, viaggi e gioielli. Le intercettazioni: "Ci manca...

Advertising

fanpage : Disabili torturati e picchiati nella casa di cura di Palermo. Diffusi i video delle torture nella sala 'Relax' - repubblica : Palermo, disabili picchiati e torturati. Blitz nella residenza lager, 17 arrestati: anche il funzionario dell’Asp c… - Corriere : Castelbuono, disabili torturati nella casa di cura «lager»: 35 misure cautelari - ivanacuscito72 : RT @TgLa7: Indagate 35 lavoratori di casa di cura Suor Rosina la Grua. Dovranno rispondere di reati gravi come tortura, maltrattamenti, seq… - oldo_bis : RT @Gis_Gilbert: #Disabili costretti a digiunare, picchiati con calci e schiaffi, strattonati e umiliati con offese gratuite e denigranti i… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo disabili

...servizi igienici in cui ivenivano rinchiusi per ore e maltrattati. A scoprire l'orrore tra le mura di una Onlus che, in regime di convenzione con l'Azienda sanitaria provinciale di, ...Leggi notizie correlate ?, torture aiin comunità: l'uscita degli arrestati ? Castelbuono,'torturati' in comunità: 17 arresti, 35 indagati Video ? "Catania to go", dal 2022 ...Un'ex dipendente dell’associazione Suor Rosina La Grua Onlus di Castelbuono ha squarciato il velo di omertà sulla struttura.Quando arriva il mese di dicembre, è un trionfo di luci, momenti da condividere e festività. Le tradizioni di Natale in Sicilia sono tante: i siciliani sono molto affezionati alle usanze più diffuse – ...