Palermo-Bari, domani Filippi in conferenza stampa: dichiarazioni live su Mediagol.it (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il tecnico del Palermo, Giacomo Filippi, risponderà alle domande dei giornalisti in conferenza stampa, alla vigilia della sfida del "Barbera" contro il Bari, in programma domenica 19 dicembre alle 14.30, valevole per la 19^ giornata di Serie C Leggi su mediagol (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il tecnico del, Giacomo, risponderà alle domande dei giornalisti in, alla vigilia della sfida del "Barbera" contro il, in programma domenica 19 dicembre alle 14.30, valevole per la 19^ giornata di Serie C

Advertising

ILOVEPACALCIO : Palermo-Bari, Antenucci: «Gara importante, affrontiamo una delle migliori squadre del girone» - Ilovepalermocalcio - Mediagol : Palermo-Bari, domani Filippi in conferenza stampa: dichiarazioni live su - ILOVEPACALCIO : Stellone: «Il Palermo sta facendo bene, il Bari benissimo» - Ilovepalermocalcio - PoliPolinote : #Ingegneria I ricercatori di NTU Singapore hanno sviluppato un vetro 'autoadattativo' per la domanda di riscaldamen… - NuovoSud : Calcio, serie C: nell'ultima di andata il big match è tra il Palermo e il Bari capolista -