Pagelle Salernitana Inter | Dumfries e Perisic incontenibili | Ribery il grande assente – VOTI

(Di venerdì 17 dicembre 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 18ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP:FLOP: Simy,(3-5-2): Fiorillo 5,5; Bogdan 6, Gyomber 5,5 (79? Zortea SV), Gagliolo 5,5; Delli Carri 6, Obi 6, L. Coulibaly 5,5, Kastanos 5,5 (60? Schiavone SV), Ranieri 5,5 (70? Jaroszy?ski SV);5 (70? Gondo 6), Simy 5 (60? Djuric 6).(3-5-2): Handanovic 6; D’Ambrosio 6,5, De Vrij 6,5, Bastoni 6,5 (56? Dimarco 6);7 , ...

FIORILLO 5 Troppi errori, come quando deve uscire su un calcio d'angolo battuto da Calhanoglu. DELLI CARRI 5 Dalle sue parti l'Inter fa un po' quello che vuole. GAGLIOLO 4 Si fa ...LEDELLA: Fiorillo: 6 Delli Carri: 5.5 Gagliolo: 5 Gyomber: 5.5 (dal 35' st Zortea 6) Bogdan: 5.5 Ranieri: 5 (Dal 26' st Jaroszynski 6) L. Coulibaly: 5 Kastanos: 5.5 (Dal 16' st ...SERIE A - I voti ai protagonisti di Salernitana-Inter 0-5 con le pagelle della partita: tutto troppo semplice per Dzeko, Perisic e Calhanoglu che davanti fanno ...Altri due assist per il centrocampista turco. Perisic apre le danze, in goal anche i subentrati Martinez e Gagliardini. Nei granata male Simy.