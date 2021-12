Padre vince causa su madre no vax | sì a vaccino figlio 13enne

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Una sentenza pronunciata dal giudice tutelare del tribunale di Firenze ha dato il via libera alla vaccinazione per unla cuiè una 'no vax'. Laera stata avviata daldel bambino,...

Adesso che è arrivato il via libera anche per la fascia di età 5 - 11 anni, ilsta pensando di avviare una causa per vaccinare i due figli più piccoli. Nella causa è stato assistito dall'...Ad avviare la causa è stato il, che voleva invece il contrario. Adesso il bambino ha ricevuto la somministrazione, "è molto contento - ha raccontato il- prima ogni volta che doveva ...Una sentenza pronunciata dal giudice tutelare del tribunale di Firenze ha dato il via libera alla vaccinazione per un 13enne la cui madre è una 'no vax'. La causa era ...Una sentenza del giudice tutelare del tribunale di Firenze ha dato il via libera alla vaccinazione anti-Covid per un 13enne. La disputa era nata perché la madre del giovane è una No vax mentre il padr ...