Oxfam, Natale di sangue nello Yemen, 100mila in fuga dalle bombe (Di venerdì 17 dicembre 2021) La nuova escalation di scontri in Yemen ha già costretto oltre 100 mila persone a fuggire dalle proprie case negli ultimi 3 mesi, e dato l'evolversi di un conflitto che ha già causato centinaia di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 dicembre 2021) La nuova escalation di scontri inha già costretto oltre 100 mila persone a fuggireproprie case negli ultimi 3 mesi, e dato l'evolversi di un conflitto che ha già causato centinaia di ...

Ultime Notizie dalla rete : Oxfam Natale Oxfam, Natale di sangue nello Yemen, 100mila in fuga dalle bombe ... per gli scontri terrestri, per le mine anti - uomo e gli ordigni improvvisati di cui sono cosparse vaste aree - ha detto Paolo Pezzati, policy advisor per le emergenze umanitarie di Oxfam Italia - I ...

A Livorno, Pisa e Grosseto il Natale solidale di Oxfam Coinvolti decine di volontari che saranno presenti negli store Coin, Euronics e Tigotà Livorno: Torna anche quest'anno il Natale solidale di Oxfam Italia con l'iniziativa Incarta il presente, ...

Il Panettone Coin per Oxfam Anche al supermercato si trovano buoni lievitati. Per la colazione quotidiana come dessert o per fare un regalo al volo, Ecco, secondo noi, i panettoni della Gdo più interessanti. Alcuni dei prodotti ...

