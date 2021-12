Ostia Antica, primo sopralluogo dell’Amministrazione al tritovagliatore: “E’ tutto a norma” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ostia – primo sopralluogo del Campidoglio e del Municipio X nella sede Ama di via dei Romagnoli che ospita il tritovagliatore, di recente rientrato in funzione (leggi qui) e in passato oggetto di numerose polemiche (leggi qui). “Insieme ad una rappresentanza dell’Assessorato capitolino all’Ambiente e al presidente della Commissione Ambiente di Roma Capitale Giammarco Palmieri, siamo stati accolti dalla dirigenza e da alcuni dipendenti di Ama che ci hanno illustrato il funzionamento del tritovagliatore e le procedure di lavorazione dei rifiuti conferiti in relazione alla gestione dei flussi”, raccontano Valentina Prodon, vicepresidente e assessora all’Ambiente del Municipio X, e Valentina Scarfagna, presidente della Commissione Ambiente in X Municipio. “Rispetto alle preoccupazioni, siamo molto ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 17 dicembre 2021)del Campidoglio e del Municipio X nella sede Ama di via dei Romagnoli che ospita il, di recente rientrato in funzione (leggi qui) e in passato oggetto di numerose polemiche (leggi qui). “Insieme ad una rappresentanza dell’Assessorato capitolino all’Ambiente e al presidente della Commissione Ambiente di Roma Capitale Giammarco Palmieri, siamo stati accolti dalla dirigenza e da alcuni dipendenti di Ama che ci hanno illustrato il funzionamento dele le procedure di lavorazione dei rifiuti conferiti in relazione alla gestione dei flussi”, raccontano Valentina Prodon, vicepresidente e assessora all’Ambiente del Municipio X, e Valentina Scarfagna, presidente della Commissione Ambiente in X Municipio. “Rispetto alle preoccupazioni, siamo molto ...

