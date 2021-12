Orrore in una casa di riposo italiana | ospiti torturati e umiliati 17 arresti | incastrati da telecamere

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Schiaffi, insulti, maltrattamenti dentro una struttura di Palermo deputata alla cura di malati psichici. 17 sono stati gli. 10 sono finiti in carcere. Altri sette sono ai domiciliari. L’operazione è stata condotta della Guardia di Finanza in collaborazione con la Procura. Pesanti i reati contestati a vario titolo dal procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio e dal sostituto Alessandro Macaluso. Oltre la tortura e il sequestro di persona, maltrattamenti, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione e frode nelle pubbliche forniture. Un’indagine nata nel luglio dell’anno scorso dopo la segnalazione di una dirigente della struttura. Da lì era partita un lungo lavoro che aveva portato all’utilizzo di microfoni eche hanno prodotto ore di intercettazioni ambientali. “Ancora una volta, nel ...

Advertising

DavidSassoli : Addio, #EnricoPieri. Testimone, anima del ricordo dell'indicibile orrore della strage di #SantAnnadiStazzema. Una c… - RetweetPalermo : RT @bizcommunityit: Disabili torturati a Palermo in una casa di cura: 35 arresti. «L'orrore della stanza Relax» - magdulka64 : RT @LaNotiziaTweet: Orrore a Palermo. Maltrattamenti e torture sistematiche su persone con disabilità, diciassette persone di una onlus arr… - slopis55 : RT @agatamicia: 'durante la notte i coloni hanno invaso una casa nel villaggio di qaryoun vicino a Nablus, distruggendone il contenuto e pi… - venis_77 : RT @LaNotiziaTweet: Orrore a Palermo. Maltrattamenti e torture sistematiche su persone con disabilità, diciassette persone di una onlus arr… -

Ultime Notizie dalla rete : Orrore una

LIBERATE I DIAVOLI! èserata per omaggiare I diavoli indagando (e denunciando) il non - senso ... I diavoli: eros enel film maledetto di Ken Russell L'evento è organizzato da Red Shoes, con ...A scoprire l'tra le mura dionlus, che in regime di convenzione con l'Azienda sanitaria provinciale di Palermo forniva servizi di riabilitazione a ciclo continuo a 23 pazienti con gravi ...Due fratellini di 2 e 4 anni sono deceduti a causa di un incendio divampato attorno alle 9 nel campo nomadi di Stornara, una bidonville abitata da numerosi cittadini bulgari. Sconvolto il sindaco Cala ...Roma, 17 dicembre 2021 - Ancora orrore e violenza sulle donne. E' stata aggredita con una bastonata e sfregiata con l'acido in strada alla periferia di Roma. È quanto accaduto ad una cittadina dell ...